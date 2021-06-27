Жоао Моутиньо: Португалия постарается играть в свой футбол

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился своими ожиданиями от 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии.

«Бельгия - очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы будем стараться играть в свой футбол, использовать свои силы и извлекать выгоду из ошибок соперника. Де Брюйне - не единственный опасный игрок, но если у него есть пространство, он становится еще опаснее. Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы играть против Бельгии, то я сделаю все, что в моих силах», - приводит слова Моутиньо УЕФА.