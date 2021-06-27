Рууд ван Нистелрой: Тренировать таких игроков - просто роскошь

Помощник тренера сборной Нидерландов Рууд ван Нистелрой рассказал о состоянии национальной сборной перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии.

«Помимо тандема Депай-Вейналдум, у нас есть и другие хорошие варианты. Жалко, что из-за травмы выбыл Люк де Йонг, он и Вегхорст - два классических центральных нападающих. У нас также есть Дониелл Мален, Куинси Промес и Коди Гакпо. Тренировать таких игроков - роскошь», - цитирует Нистелроя УЕФА.

Напомним, Нидерланды впервые за два крупных турнира вышли в финальную стадию Чемпионата Европы-2020.