Андрей Ярмоленко: Швеция играет в агрессивный футбол

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своими ожиданиями от матча чемпионата Европы со Швецией.

«Конечно, мы хотели продолжить играть на турнире. Все ребята смотрели матч и волновались. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Но теперь мы с ними встретимся. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока что на этом ЕВРО мы не показали своего лучшего выступления.

Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно выиграла группу. Готовимся к хорошей битве. Победит сильнейший», - цитирует Ярмоленко УЕФА.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко смогли пройти в плей-офф по дополнительным показателям среди команд, занявших третьи места в своих группах.