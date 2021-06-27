Тоби Алдервейрелд: Мы не недооцениваем своего соперника

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд рассказал, каким образом команда намерена остановить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действия. Это всегда было нашей сильной стороной. Я знаю, что СМИ уделяют все внимание Криштиану, но у них есть вся команда на высшем уровне. Не стоит недооценивать Бернардо Силву - невероятного игрока - и Диого Жоту. У них много игроков, которые могут создать гол из ничего. Конечно, мы их не недооцениваем », - цитирует Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 27 июня, состоится 1/8 финала Бельгия - Португалия. Начало в 22:00 мск. Напомним, что сборные Дании и Италии уже вышли в четвертьфинал.