Маттео Пессина: Я запомню этот вечер навсегда

Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина прокомментировал результат 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 со сборной Австрии (2:1).

«Я не понимал, что забил гол в ворота Уэльса. Представьте, как я себя чувствую сейчас. Самое главное, что мы вышли в четвертьфинал. Я навсегда запомню этот вечер. Сборная Италии - сильная и сплоченная команда. Мы постоянно это демонстрируем, и в этом наше преимущество. Я рад, что смог забить гол в такой сложной игре, это было потрясающе », - цитирует Пессину Sky Sport Italia.

Сборная Италии вышла в четвертьфинал Евро-2020 и на этом этапе встретится с победителем пары Бельгия - Португалия. Датская команда также вышла в четвертьфинал.