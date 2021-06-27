Капитан сборной Чехии: Мы не против победить Голландию еще раз

Полузащитник и капитан сборной Чехии Владимир Дарида поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу - 2020 со сборной Нидерландов.

«Я помню последний матч с Нидерландами в 2015 году. Тогда Чехия выиграла, но с тех пор обе команды сильно изменились. Я бы не возражал против такого же результата на этот раз », - цитирует Дариду пресс-служба УЕФА.

Матч Нидерланды - Чехия состоится 27 июня. Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Игра начинается в 19:00 мск.