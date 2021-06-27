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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Португалия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
27 июня 11:35
автор: Александр Бойченко

Стали известны судьи на матчи 1/8 финала

Игры Швеция - Украина и Англия - Германия пройдут 29 июня.

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте имена судей, которые будут работать в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года Швеция - Украина и Англия - Германия. Обе встречи состоятся 29 июня.

Встречу шведской и украинской команд будет обслуживать бригада судей из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты - Халессандро Джаллатини и Фабиано Прети. VAR возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный арбитр - Давиде Масса.

Матч между англичанами и немцами будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Дэнни Маккели. Ему помогут Хессель Стегстра и Ян де Врис. Пол ван Бакель был назначен руководителем VAR, которому помогал его соотечественник Кевин Блом.

источник: UEFA (УЕФА)
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