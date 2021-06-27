Хавбек сборной Украины: Мы хотим переписать историю Евро

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился своими ожиданиями от 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 со сборной Швеции.

«Мы болели за Швецию в матче с Польшей, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим снова ее переписать. Сборная Швеции - боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они дерутся на каждом участке поля », - цитирует Шапаренко пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Украины вышла в плей-офф благодаря тому что испанцы разгромили словаков в своей группе (5:0), а Швеция одолела Польшу (3:2).