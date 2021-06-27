Хендерсон считает, что Англия способна пройти Германию с хорошей реализацией

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился своим мнением об игре сборной перед 1/8 финала против Германии 29 июня.

«Мы все очень рады, что прошли групповой этап, не пропустив ни одного гола. Нужно продолжать в том же духе, постараться безупречно сыграть в защите. Конечно, хотелось бы больше забить. Но у нас в атаке есть игроки мирового уровня, и мы знаем, что если создадим моменты, то голы обязательно будут», - цитирует Хендерсона УЕФА.

Сборная Англии наравне с итальянцами являются единственными сборными, не пропустившими ни одного мяча на групповом этапе.