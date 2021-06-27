Андрей Талалаев: Решения Черчесова были слишком сырыми, а идеи - не отработанные

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Решения были слишком сырыми, а варианты не проверялись. Все должно быть более наигранно, потому что именно из-за ненужных ошибок, вызванных отсутствием этого опыта, Россия сгорела», - цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

Также специалист добавил, что идей у Черчесова было достаточно, основная ошибка в том, что не хватило их обработки.