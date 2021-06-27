Костомаров заявил, что российские футболисты незаслуженно получают много

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о вылете сборной России по футболу с Евро-2020.

«Я не очень большой поклонник нашего футбола. На чемпионате Европы, конечно, смотрел наши игры, что-то видел. Как играет сборная? Да особенно никак», - цитирует слова Костомарова RT со ссылкой на Телеспорт.

По его мнению, российский футбол никогда не показывал ничего сверхъестественного. Кроме того, он рассказал о зарплатах российских игроков.

«Зачем лезть в то, что не умеешь делать? Мне все равно. Наши игроки многое получают. Я считаю, что это незаслуженно», - добавил спортсмен.