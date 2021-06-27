Карпин заявил, что не хочет тренировать сборную России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, хочет ли в ближайшем будущем возглавить сборную России по футболу.

«Хочу ли в сборную? Нет. Ну, а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Всё. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чём? Это раз. Во-вторых, у сборной есть тренер. Это пока? Пока есть, значит, он есть. Туда абсолютно не хочу», – заявил специалист на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе В и покинула чемпионат Европы-2020.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не планирует покидать свой пост.