Евро-2020. Нидерланды - Чехия: Карасев удалил де Лигта за умышленную игру рукой

Сборная Нидерландов осталась вдесятером по ходу матча 1/8 финала Евро-2020 с командой Чехии.
На 54-й минуте встречи российский арбитр Сергей Карасев показал красную карточку защитнику Маттейсу де Лигту.
Игрок сборной Нидерландов умышленно сыграл рукой в борьбе с нападающим командой Чехии.
Отметим, что изначально Карасев показал де Лигту желтую карточку и назначил штрафной, но вскоре после подсказки помощников из VAR-кабины и видеопросмотра решил удалить футболиста.
Счет в матче на данную минуту 0:0.