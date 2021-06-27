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27 июня 20:15
автор: Александр Поволоцкий

Евро-2020. Нидерланды - Чехия: Карасев удалил де Лигта за умышленную игру рукой

Российский арбитр принял решение после видеопросмотра.

Сборная Нидерландов осталась вдесятером по ходу матча 1/8 финала Евро-2020 с командой Чехии.

На 54-й минуте встречи российский арбитр Сергей Карасев показал красную карточку защитнику Маттейсу де Лигту.

Игрок сборной Нидерландов умышленно сыграл рукой в борьбе с нападающим командой Чехии.

Отметим, что изначально Карасев показал де Лигту желтую карточку и назначил штрафной, но вскоре после подсказки помощников из VAR-кабины и видеопросмотра решил удалить футболиста.

Счет в матче на данную минуту 0:0.

источник: «Советский спорт»
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