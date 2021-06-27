Евро-2020. Нидерланды - Чехия: Карасев удалил де Лигта за умышленную игру рукой

Минус Осака, приглашение для Самсоновой и матч в 74 года на двоих. Расклады на Уимблдон-2021 у женщин

28 июня стартует третий из четырех турниров Большого шлема в сезоне – Уимблдон. «Плеймейкер» представляет основные интриги в женском одиночном разряде.