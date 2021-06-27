Евро-2020. Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал

Сборная Чехии в матче 1/8 чемпионата Европы победила команду Нидерландов со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Томаш Голеш (68-я минута) и Патрик Шик (80).
Добавим, что на 54-й минуте за умышленную игру рукой с поля был удален защитник Нидерландом Маттейс де Лигт.
Таким образом, сборная Чехии вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Данией, которая накануне разгромила Уэльс (4:0).
Отметим, что обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым
Евро-2020
1/8 финала
Нидерланды - Чехия - 0:2 (0:0)
Голы: Голеш, 68; Шик, 80.
Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Вейналдум, Депай, ван Аанхолт (Бергхайс,81), де Роон (Вергхост, 73), Блинд (Тимбер, 81), Мален (Промес, 57), де Йонг, Думфрис.
Чехия: Вацлик, Кадержабек, Челустка, Цоуфал, Калас, Барак (Садилек, 90+2), Голеш (Крал, 85), Шик (Крменчик, 90+2), Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Хложек, 85), Соучек.
Предупреждения:
Удаление: Думфрис, 46; де Лигт, 54; де Йонг, 84 - Цоуфал, 56.
27 июня. Будапешт.