Евро-2020. Голеш признан лучшим игроком матча Нидерланды - Чехия

Лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии (0:2) признан защитник чешской команды Томаш Голеш.

«Он решил исход встречи своим первым голом и результативным пасом во втором эпизоде. Он превосходно отработал опорным полузащитником и строго отыграл на этой важной позиции», - приводит слова технического наблюдателя УЕФА Душана Фитцеля официальный сайт организации.

Напомним, что игрок пражской «Славии» открыл счет в матче и отдал голевой пас на Патрика Шика.