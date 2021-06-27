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Евро-2020. Голеш признан лучшим игроком матча Нидерланды - Чехия
27 июня 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Евро-2020. Голеш признан лучшим игроком матча Нидерланды - Чехия

В четвертьфинале Чехия сыграет с Данией.

Лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии (0:2) признан защитник чешской команды Томаш Голеш.

«Он решил исход встречи своим первым голом и результативным пасом во втором эпизоде. Он превосходно отработал опорным полузащитником и строго отыграл на этой важной позиции», - приводит слова технического наблюдателя УЕФА Душана Фитцеля официальный сайт организации.

Напомним, что игрок пражской «Славии» открыл счет в матче и отдал голевой пас на Патрика Шика.

источник: UEFA (УЕФА)
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