Франк де Бур: До предъявления красной карточки де Лигту мы играли лучше

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мнением об игре своих подопечных в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Чехии (0:2)

«Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Дензел Думфрис несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик ван Аанхолт. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше», - цитирует наставника NOS TV.

Добавим, что на 54-й минуте за умышленную игру рукой с поля был удален защитник Нидерландов Маттейс де Лигт.

Главный судья Сергей Карасев показал футболисту красную карточку поле видеопросмотра.