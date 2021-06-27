Маттейс де Лигт: По сути, Нидерланды проиграли Чехии из-за того, что сделал я

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с Чехией (0:2).

«Мне казалось, игра у нас под контролем. У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла. Конечно, это ужасно. По сути, мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад. Я не должен был дать мячу так отскочить», — цитирует футболиста NOS TV.

Напомним, что на 54-й минуте Маттейс де Лигт получил красную карточку от арбитра Сергея Карасева за умышленную игру рукой.