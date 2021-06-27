Златко Далич: Хорватия должна быть предельно мотивирована в матче с Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о настрое своих подопечных на матч 1/8 финала Евро-2020 с командой Испании.

«Мы не должны смотреть на других. Мы уважаем всех наших соперников, особенно завтрашних. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированы. Наша цель — выйти в четвертьфинал», - цитирует наставника официальный сайт турнира.

Напомним, что встреча первого раунда плей-офф Испания - Хорватия состоится 28 июня. Начало в 19:00 по московскому времени.