Рой Кин назвал Феликса самозванцем

Бывший футболист английского Манчестер Юнайтед Рой Кин рассказал об игре 21-летнего португальского нападающего Жоао Феликса в 1/8 финала ЧЕ-2020 со сборной Бельгии (0:1).

«Нет оправдания, когда вы видите, как игроки отступают и просто не могут бить по воротам. Хоть хоть проверь вратаря, ты лучший футболист, никуда не деться. Такие вещи меня очень раздражают.

Жоао Феликс, когда он вышел на поле. Этот парень - самозванец! Вы выходите на поле в тот момент, когда это так нужно вашей стране. Пробейте в ворота! Стоит ли оно 100 миллионов евро? На месте Криштиану Роналду я бы преследовал его через раздевалку», - цитирует Кина Goal.