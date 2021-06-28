Жоао Палинья: Я не помню ни одного момента у Бельгии кроме гола

25-летний полузащитник Португалии Жоау Палинья прокомментировал результат 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 со сборной Бельгии (0:1).

«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента в Бельгии, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством большого разочарования, потому что такого результата мы не хотели.

Нам нужно было сравнить счет, и мы настойчиво пытались переломить ситуацию на протяжении второго тайма. У нас были отличные моменты, но мы не забили. Бельгии сегодня повезло. Мы хотели большего», - передает слова Палиньи УЕФА.

Напомним, сборная Португалии является действующим чемпионом Европы.