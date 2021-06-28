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28 июня 09:32
автор: Александр Бойченко

Али Даеи заявил, что на самом деле забил 111 голов

Криштиану Роналду несколько дней назад побил рекорд иранского нападающего.

Экс-нападающий Ирана Али Даеи выразил уверенность, что нападающий «Ювентуса» и Португалии Криштиану Роналду сможет побить мировой рекорд по количеству голов за сборную.

«Я ожидал, что Роналду побьет мой рекорд. На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Уверен, что благодаря своему стилю игры и форме Криштиану забьет намного больше. Я твердо убежден, что он достоин достижения этого рекорда. Когда такой игрок повторяет мой рекорд, для меня это сродни другому рекорду. Для меня это большая честь », - цитирует слова Даеи AS.

Напомним, сборная Португалии 27 июня вылетела с турнира, проиграв в 1/8 финала сборной Бельгии (0:1). Отметим, что португальцы являются действующими чемпионами Европы.

источник: AS
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