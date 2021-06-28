Николо Скира: Франк де Бур близок к отставке из сборной Голландии

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур может быть вскоре отправлен в отставку. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Отмечается, что большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны результатами национальной сборной под руководством де Бура.

27 июня сборная Нидерландов проиграла сборной Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0: 2. В групповом этапе команда выиграла все три матча. Нынешний чемпионат Европы - первый международный турнир для сборной Нидерландов с 2014 года.