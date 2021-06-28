Сантуш заявил в уверенности Португалии пройти в финал Евро-2020

Перед матчем с бельгийцами футболисты сборной Португалии были уверены, что смогут выйти в финал и защитить титул чемпионов Европы. Об этом заявил главный тренер команды Фернандо Сантуш, комментарий которого цитирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Некоторые игроки плакали в раздевалке, отдавали все силы. У бельгийцев было шесть ударов, и они забили, у нас - 29, но мы дважды попали в штангу», - сказал Сантуш. «Поражение есть поражение. Мы верили и были уверены, что способны снова выйти в финал и победить.»

В четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Италии, которая накануне в дополнительное время обыграла команду Австрии (2: 1). Встреча состоится 2 июля в Мюнхене.