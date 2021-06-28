Андрей Шевченко: если выиграем Швецию - будет большим бонусом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высоко оценил выступление команды на групповом этапе чемпионата Европы - 2020.

«Швеция физически очень сильная команда. Так что нужно учитывать, что наша группа была очень сложной. Мы вышли из нее - команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и теперь наши руки свободны. Все остальное будет для нас большим бонусом», - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020 с этой позиции с тремя очками в активе.