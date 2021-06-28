Де Хеа близок к тому, чтобы пропустить матч с Хорватией

Вратарь Испании Давид де Хеа не может принять участие в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года со сборной Хорватии. Испанский футболист был вынужден досрочно завершить заключительную тренировку перед 1/8 финала турнира из-за проблем с ногой.

«Де Хеа испытал дискомфорт в ягодице левой ноги во время командного занятия. В результате первичного осмотра у футболиста выявлена легкая травма мышц бедра. Позже будет проведено углубленное обследование », - говорится в сообщении пресс-службы сборной Испании.

Сборные Испании и Хорватии квалифицировались со второго места в плей-офф.