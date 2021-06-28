Луис Энрике: Мы с Хорватией друг друга знаем наизусть

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от 1/8 финала чемпионата Европы по футболу - 2020 со сборной Хорватии.

«Мы хорошо знаем хорватских футболистов. Основная группа игроков в Хорватии такая же, как и тогда, когда я впервые руководил сборной против них. И тренер такой же. Мы знаем друг друга наизусть», - цитирует Энрике пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч Хорватия - Испания состоится 28 июня. Встреча состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Игра начинается в 19:00 мск.