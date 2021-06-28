Госенс рассказал, за счет чего Германия обыграет Англию

Защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс накануне 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 со сборной Англии поделился своим мнением о сопернике.

«Сила Англии в ее максимальной скорости атаки. Лично для меня это означает, что четкая игра в защите будет нашим главным приоритетом. Если мы компактно сыграем в обороне и сбьем атакующий импульс Англии, то сможем сами создать что-то впереди. Я уверен, что это сработает », - цитирует слова Госенса пресс-служба УЕФА.

Госенс выступает за сборную с 2020 года. Защитник провел девять матчей и забил два мяча.