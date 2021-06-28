Александр Тихонов: Черчесов должен уйти в отставку

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы.

«Черчесову нужно подать в отставку. Это самое правильное, что он может сейчас сделать. Я разговаривал со многими выдающимися людьми из мира спорта - все они говорят, что на месте Черчесова ушли бы в отставку, чтобы не позориться перед народом.

В нашей стране ордена и награды раздают как стакан семян. Позорище просто! Игроки сборной также являются заслуженными мастерами спорта. Раньше эту награду получали олимпийские чемпионы, а теперь что? - сказал Тихонов в интервью Sport24.