Президент сборной Португалии: Жизнь иногда бывает неблагодарной

Президент Португалии Марсело Ребело ди Соуза прокомментировал поражение национальной команды в 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией (0:1) и уход национальной сборной с турнира.

«Матч был отличный, все замены были сделаны грамотно, но не вышло. Иногда жизнь бывает неблагодарной. Я был бы разочарован, если бы Португалия сыграла плохо. Но это был не наш вечер. Нам нужно поздравить победителей. Мне очень жаль, потому что команда сыграла очень хорошо», - цитирует слова ди Соуза А Bола.

Евро-2020 должен был пройти летом прошлого года, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесен на 2021 год. Матчи пройдут до 11 июля в нескольких городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.