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28 июня 12:52
автор: Александр Бойченко

Аксель Витсель: Иногда нужно добывать победы таким образом

Накануне сборная Бельгии прошла в 1/4 финала, обыграв команду Португалии (1:0).

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 со сборной Португалии (1:0).

«Мы очень довольны, это был сложный матч. Первый тайм получился удачным, мы могли забить еще один гол, но во втором нам было очень тяжело. Мы просто защищались и передали игру в руки португальцев. Мы знали, как справиться с этим давлением. Иногда таким образом необходимо выигрывать.

В 2016 году так же играла Португалия. Она выдержала и в итоге выиграла Евро. Иногда так бывает в футболе», - цитирует Витселя А Bола со ссылкой на Sport TV.

источник: A Bola
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