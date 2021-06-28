Роналду подвел итог выступлению Португалии на Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после поражения в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:1) и вылета команды из соревнований.

«Мы не достигли желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своей дорогой на турнире. Мы постарались защитить титул чемпиона Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может радовать португальцев. Болельщики без устали поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы боролись за них, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось попасть туда, куда мы хотели, но мы Вам искренне благодарны.

Поздравляем Бельгию и удачи остальным командам. Мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия! »- написал Роналду в своем Instagram.