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28 июня 13:52
автор: Александр Бойченко

Роналду подвел итог выступлению Португалии на Евро-2020

Португалец забил на турнире 3 мяча.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после поражения в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:1) и вылета команды из соревнований.

«Мы не достигли желаемого результата и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своей дорогой на турнире. Мы постарались защитить титул чемпиона Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может радовать португальцев. Болельщики без устали поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы боролись за них, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось попасть туда, куда мы хотели, но мы Вам искренне благодарны.

Поздравляем Бельгию и удачи остальным командам. Мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия! »- написал Роналду в своем Instagram.

источник: Instagram
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