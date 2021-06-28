Юрген Клопп назвал безумием списывать Германию со счетов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о выступлении сборной своей страны, Германии, на чемпионате Европы-2020.

«Списывать Германию сейчас безумие. Мы отлично играли с Францией и доминировали над Португалией, как почти никто в последние годы. Да, у нас были проблемы с Венгрией, но ничего страшного не произошло. Иногда команде нужно проводить такие матчи. А теперь мы собираемся показать себя во вторник», - цитирует Клопп Goal.com со ссылкой на Bild.

Стартовый свисток со сборной Англии прозвучит в 19:00 мск 29 июня на стадионе «Уэмбли».