Санкт-Петербург готовится провести матч 1/4 финала Евро-2020

Меры безопасности при посещении четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге, не изменятся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета российской части турнира.

20 июня в Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с увеличением числа случаев COVID-19. Количество зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сократилось с 5 до 3 тысяч. Посетить территорию тематического парка «Юбилейный» смогут не более 1000 фанатов.

«Готовимся к матчу 2 июля, арена может быть заполнена на 50%. Меры безопасности те же - маски и социальная дистанция», - сказали в пресс-службе.