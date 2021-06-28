Роберто Мартинес: Италия - самая сильная команда Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился своим мнением о сборной Италии, с которой его подопечные сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы - 2020.

«Италия - лучшая команда турнира. Работа Манчини - пример того, как построить сильную национальную команду. Это будет отличный матч между двумя отличными командами», - цитирует слова Мартинеса Sky Sport Italia.

Напомним, что в 1/8 финала Италия в дополнительное время обыграла Австрию (2: 1), а Бельгия обыграла Португалию (1:0).