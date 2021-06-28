Дмитрий Свищев: Кому-то нравится сборная Чехии или Украины, политика не должна превалироовать

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре Дмитрий Свищев считает, что не нужно политизировать вопрос выбора команды, которую хочет поддерживать болельщик на чемпионате Европы.

«Для меня непонятно, зачем сейчас пытаются политизировать какие-то взгляды и убеждения каждого из нас. Кому-то нравится Польша, кому-то Гондурас. Кому-то Чехия или Украина. У каждого свои любимые игроки и команды. Каждый может болеть и переживать за свою любимую команду. Никакие здесь политические взгляды не должны превалировать», –приводит «МК-Спорт» слова чиновника.

Напомним, что сегодня в рамках 1/8 финала турнира состоится два матча: Хорватия - Испания и Швейцария - Испания.