ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
28 июня 16:43
автор: Александр Поволоцкий

Дмитрий Свищев: Кому-то нравится сборная Чехии или Украины, политика не должна превалироовать

Сборная России завершила свое выступление на групповом этапе Евро-2020.

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре Дмитрий Свищев считает, что не нужно политизировать вопрос выбора команды, которую хочет поддерживать болельщик на чемпионате Европы.

«Для меня непонятно, зачем сейчас пытаются политизировать какие-то взгляды и убеждения каждого из нас. Кому-то нравится Польша, кому-то Гондурас. Кому-то Чехия или Украина. У каждого свои любимые игроки и команды. Каждый может болеть и переживать за свою любимую команду. Никакие здесь политические взгляды не должны превалировать», –приводит «МК-Спорт» слова чиновника.

Напомним, что сегодня в рамках 1/8 финала турнира состоится два матча: Хорватия - Испания и Швейцария - Испания.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Vivo представила флагманскую модель смартфона X60t Pro+ с процессором Snapdragon 888Гран-при России чемпионата мира "Формула 1" будут проводить в ПетербургеДубравка, Пандев и тот, кто забивает больше Криштиану. Рекорды группового этапа Евро-2020Каменских взбудоражила публику соблазнительной позойУкраинка разделась в троллейбусе на спор (видео)Головин сделал заявление о переходе в "Челси"
«Роналду сказал: «Мы вернемся». Это здорово для футбола». Непомнящий — о Евро-2020
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился с «Плеймейкером» мнением о вылете с чемпионата Европы его победителей 2016 года португальцев и их главной звезде Криштиану Роналду.
Франция — Швейцария: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 28.06.2021
28 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 1/8 финала между сборными Франции и Швейцарии.
Хорватия — Испания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 28.06.2021
28 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Испании.
Видео всех голов Евро-2020 28.06.2021: Хорватия против Испании, Франция против Швейцарии
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 28 июня: Хорватия - Испания, Франция - Швейцария.
Лучшая вакцина для российского спорта. Букмекеры отметили свой профессиональный праздник
27 июня 2021 года в России отмечался День организаторов пари.
Дальше без Роналду. Как Португалия проиграла Бельгии и сложила полномочия чемпиона Европы
Бельгийцам для победы над португальцами хватило единственного гола Торгана Азара и «зачехленного» Криштиану Роналду.
Видео всех голов Евро-2020 27.06.2021: Нидерланды уступили Чехии, Бельгия выбила Португалию
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 27 июня: Нидерланды - Чехия, Бельгия - Португалия.
Бельгия — Португалия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 27.06.2021
27 июня 2021 года в Севилье состоится матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Португалии.
Слишком много Карасева. Как российский судья вынес приговор Нидерландам в матче с Чехией
Есть ощущение, что последний представитель российского футбола на Евро-2020 – арбитр Сергей Карасев - тоже покинет турнир.
Поломанные тюльпаны. Как Нидерланды в меньшинстве проиграли Чехии и вылетели с Евро-2020
В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Чехии после удаления защитника голландцев Матейса де Лигта забила два мяча и вышла в четвертьфинал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика