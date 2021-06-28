Евро-2020. Испания обыграла Хорватию, забив два гола в дополнительное время матча 1/8 финала

Сборная Испании в матче 1/8 чемпионата Европы победила команду Хорватии со счетом 5:3.

Встреча завершилась по итогам 120 минут.

В составе победителей отличились Пабло Сарабия (38-я минута), Сесар Аспиликуэта (57), Ферран Торрес (76), Альваро Мората (100) и Микель Оярсабаль (103).

У хорватов голы забили Мислав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). Еще один мяч в свои ворота отправил испанский голкипер Унай Симон (20).

Таким образом, подопечные Луиса Энрике вышли в четвертьфинал Евро-2020, где сыграют с победителем встречи Франция - Швейцария. Этот матч начнется в 22:00 по московскому времени.