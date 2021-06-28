Евро-2020. Испания обыграла Хорватию, забив два гола в дополнительное время матча 1/8 финала

Сборная Испании в матче 1/8 чемпионата Европы победила команду Хорватии со счетом 5:3.
Встреча завершилась по итогам 120 минут.
В составе победителей отличились Пабло Сарабия (38-я минута), Сесар Аспиликуэта (57), Ферран Торрес (76), Альваро Мората (100) и Микель Оярсабаль (103).
У хорватов голы забили Мислав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). Еще один мяч в свои ворота отправил испанский голкипер Унай Симон (20).
Таким образом, подопечные Луиса Энрике вышли в четвертьфинал Евро-2020, где сыграют с победителем встречи Франция - Швейцария. Этот матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Евро-2020
1/8 финала
Хорватия - Испания - 3:5 (1:1)
Голы: Симон, 20 (автогол); Оршич, 85; Пашалич, 90+2 - Сарабия, 38; Аспиликуэта, 57; Торрес ,76; Мората, 100; Оярсабаль,103.
Хорватия: Ливакович, Юранович (Брекало, 74), Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 71), Хосе Гайя (Жорди Альба, 77), Педри, Бускетс (Эрнандес, 101), Коке (Руис, 77), Мората, Сарабия (Ольмо, 71), Торрес (Оярсабаль, 88).
Предупреждения: Брозович, 73. Чалета-Цар, 84.
28 июня. Копенгаген.