РФС перенес отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020

Заседание технического комитета РФС, на котором с докладом по Евро-2020 должен выступить главный тренер сборной России Станислав Черчесов, перенесено.

«Заседание перенесено на 30 июня, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн», — цитирует ТАСС члена технического комитета организации Михаила Гершковича.

Напомним, что сборная России завершила выступление на ЧЕ-2020, заняв последнее место в группе B.