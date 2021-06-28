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28 июня 23:02
автор: Александр Поволоцкий

РФС перенес отчет Черчесова по выступлению сборной России на Евро-2020

Национальная команда потерпела два поражения в трех матчах на турнире.

Заседание технического комитета РФС, на котором с докладом по Евро-2020 должен выступить главный тренер сборной России Станислав Черчесов, перенесено.

«Заседание перенесено на 30 июня, потому что запретили собираться в связи с пандемией. Сказали, что надо технически подготовиться, в среду заседание техкома пройдет онлайн», — цитирует ТАСС члена технического комитета организации Михаила Гершковича.

Напомним, что сборная России завершила выступление на ЧЕ-2020, заняв последнее место в группе B.

источник: ТАСС
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