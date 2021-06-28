Министр спорта Франции призвала фанатов не ездить на четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербург

Министр по делам спорта Франции Роксана Марасиняню не советует болельщикам своей национальной команды ехать на четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербург, если «трехцветные» пробьются в эту стадию турнира.

«Могу себе представить, что любителям футбола, которые хотят поддержать французскую команду, сложно. В России выявлены много случаев заболевания коронавирусом. Нужно было острожными. И я бы сказала, давайте поддерживать футболистов из Франции и ждать их выхода в полуфинал», — сказала политик в эфире радио Europe 1.

Марасиняню отметила, что если французы направятся в Санкт-Петербург из Бухареста, то после возращения домой им нужно остаться на самоизоляции. Таким образом болельщики могут пропустить полуфинал в Лондоне.

Добавим, что в эти минуты Франция обыгрывает Швейцарию в четвертьфинале турнира - 2:1.