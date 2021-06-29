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Евро-2020. Швейцария в серии пенальти обыграла Францию и сыграет в четвертьфинале с Испанией
29 июня 00:47
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Федерация футбола Франции

Евро-2020. Швейцария в серии пенальти обыграла Францию и сыграет в четвертьфинале с Испанией

Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).

Действующие чемпионы мира французы проиграли швейцарцам в матче 1/8 финала Евро-2020.

В основное время в составе французской сборной дубль оформил нападающий «Реала» Карим Бензема (57-я и 59-я минуты). Еще один гол на свой счет записал полузащитник Поль Погба (75). У швейцарской команды отличились Харис Сеферович (15, 81) и Марио Гавранович (90).

В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Швейцарии. Единственный промах допустил форвард французской команды Килиан Мбаппе.

Таким образом, швейцарцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграют с командой Испании. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Евро-2020
1/8 финала

Франция - Швейцария - 3:3 (0:1, 3:2, 0:0) Пенальти: - 4:5.

Голы: Бензема, 57. Бензема, 59. Погба, 75. - Сеферович, 15. Сеферович, 81. Гавранович, 90.

Послематчевые пенальти: Гавранович - 1:0, Погба - 1:1, Шер - 2:1, Жиру - 2:2, Аканджи - 3:2, Тюрам - 3:3, Варгас - 3:4, Кимпембе - 4:4, Мехмеди - 4:5, Мбаппе - 4:5 (вратарь).

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Павар, Погба, Канте, Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе, Гризманн (Сиссоко, 88).

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Джака, Шакири (Гавранович, 73), Эмболо (Варгас, 80), Сеферович (Шер, 97).

Предупреждения: Варан (30), Эльведи (32), Родригес (62), Джака (76), Коман (88), Павар (91), Аканджи (108).

Незабитый пенальти: Родригес, 55.

28 июня. Бухарест.

источник: «Советский спорт»
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