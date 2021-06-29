Евро-2020. Швейцария в серии пенальти обыграла Францию и сыграет в четвертьфинале с Испанией

Действующие чемпионы мира французы проиграли швейцарцам в матче 1/8 финала Евро-2020.

В основное время в составе французской сборной дубль оформил нападающий «Реала» Карим Бензема (57-я и 59-я минуты). Еще один гол на свой счет записал полузащитник Поль Погба (75). У швейцарской команды отличились Харис Сеферович (15, 81) и Марио Гавранович (90).

В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Швейцарии. Единственный промах допустил форвард французской команды Килиан Мбаппе.

Таким образом, швейцарцы вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграют с командой Испании. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Евро-2020

1/8 финала