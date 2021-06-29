Нападающий сборной Франции Бензема обратился к болельщикам после вылета с Евро-2020

Нападающий сборной Франции Карим Бензема поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы.

«Расстроен и разочарован исходом вчерашней игры. Огромное разочарование, я хотел еще долго воодушевлять вас. Спасибо за постоянную поддержку на протяжении всего Евро. Спасибо за силы, которые вы давали мне ежедневно. Ничего не даётся просто, мы продолжим биться, чтобы подготовиться к будущему и вернуться еще сильнее», - приводит слова Бензема RT, ссылаясь на инстаграм спортсмена.

Напомним, что сборная Франции в 1/8 финала Евро-2020 по пенальти уступила Швейцарии. Единственный промах в серии совершил другой нападающий французской сборной Килиан Мбаппе. Сам Бензема к тому моменту был заменен и оформил дубль.