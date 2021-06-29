Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу KNVB, соглашение между национальной федерацией и 51-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что текущий розыгрыш чемпионата Европы стал первым крупным турниром для Нидерландов с 2014 года.

Де Бур возглавил сборную осенью прошлого года после отставки Рональда Кумана. На чемпионате Европы голландцы одержали три победы на групповой стадии, а в матче 1/8 финала проиграли команде Чехии (0:2).