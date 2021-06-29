СМИ: Дешам продолжит работу во главе сборной Франции

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции по футболу.

Как утверждает ESPN, 52-летний специалист на следующей неделе встретится с президентом национальной федерации Ноэлем Ле Гре. Они обсудят будущее Дешама в команде. В федерации футбола Франции хотят, чтобы специалист остался на своей должности.

Напомним, что Дешам возглавляет сборную с 2012 года. Он выигрывал с командой чемпионат мира 2018 года.

Добавим, что в 1/8 финала Евро-2020 французы в серии пенальти проиграли швейцарцам (3:4).