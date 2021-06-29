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29 июня 19:27
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Дешам продолжит работу во главе сборной Франции

Ранее свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур.

Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции по футболу.

Как утверждает ESPN, 52-летний специалист на следующей неделе встретится с президентом национальной федерации Ноэлем Ле Гре. Они обсудят будущее Дешама в команде. В федерации футбола Франции хотят, чтобы специалист остался на своей должности.

Напомним, что Дешам возглавляет сборную с 2012 года. Он выигрывал с командой чемпионат мира 2018 года.

Добавим, что в 1/8 финала Евро-2020 французы в серии пенальти проиграли швейцарцам (3:4).

источник: ESPN
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