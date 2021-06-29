Гамула сравнил сборные России и Украины

Тренер Игорь Гамула заявил, что в футболе нельзя на бумаге сказать, чья сборная сильнее - России или Украины.

«Сильнее ли Украина нашей сборной? Надо подумать. А что, Франция слабее Швейцарии? Это футбол. Когда сыграют между собой, тогда и узнаем. У Украины больше футболистов играют в Европе. Но, несмотря на это, футболисты примерно одного класса», - приводит слова Гамулы «Чемпионат».

Напомним, что обе сборные набрали на групповом этапе Евро-2020 по три очка. Но российская команда заняла в своей группе последнее место, а Украина - третье и вышла в 1/8 финала.