Сборная Англии победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Англии в четвертьфинале чемпионата Европы победила команду Германии со счетом 2:0.
Первый гол игры на 75-й минуте забил Рахим Стерлинг, окончательный счет же установил Гарри Кейн (86).
Добавим, что в четвертьфинале Евро-2020 сборная Англии встретится либо с Украиной, либо со Швецией. Матч пройдет 3 июля в Риме.
Евро-2020
1/8 финала
Англия - Германия - 1:0 (0:0)
Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 86
Англия: Пикфорд, Шоу, Стоунз, Уокер, Триппьер, Сака (Грилиш, 69), Филлипс, Стерлинг, Райс (Хендерсон, 88), Магуайр, Кейн.
Германия: Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Гозенс (Сане, 87), Киммих, Кроос, Хавертц, Горетцка, Мюллер (Мусиала, 90), Вернер (Гнабри, 68).
Предупреждения: Райс, 8, Гинтер, 25, Филлипс, 45, Гозенс, 72, Магуайр, 77.