Евро-2020. Стартовые составы матча 1/8 финала Швеция - Украина

Британцы ждали этого 55 лет. Как Англия выбила Германию с Евро-2020

В матче 1/8 финала чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта снова добилась сухой победы – на сей раз над Германией (2:0) – и снова благодаря голу Рахима Стерлинга.