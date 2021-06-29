Евро-2020. Стартовые составы матча 1/8 финала Швеция - Украина

Пресс-служба УЕФА опубликовала стартовые составы матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Швеции и Украины.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Аугустинссон, Даниэльсон, Экдаль, С. Ларссон, Ольссон, Форсберг, Исак, Кулушевски.
Украина: Бущан, Кривцов, Забарный, Караваев, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.
Напомним, что шведские футболисты стали победителями группы Е, набрав 7 очков, а сборная Украины с тремя очками стала третьей в группе С.
источник: UEFA (УЕФА)