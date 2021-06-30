Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в овертайме Швецию

Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 победила Швецию со счетом 2:1.

Первый тайм закончился вничью. На гол Александра Зинченко (27-я минута) шведские футболисты ответили точным ударом Эмиля Форсберга (43).

Больше в основное время зрители голов не увидели. А в компенсированное ко второму дополнительному тайму время победу украинцам принес Артем Довбик.

Отметим, что в первом дополнительном тайме был удален шведский защитник Маркус Даниэльссон (99) за фол против Артема Беседина, который покинул поле, получив травму.

Добавим, что в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины встретится с Англией 3 июля в Риме.