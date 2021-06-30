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Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в овертайме Швецию
30 июня 00:37
автор: Максим Скороходов

Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в овертайме Швецию

Игра прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 победила Швецию со счетом 2:1.

Первый тайм закончился вничью. На гол Александра Зинченко (27-я минута) шведские футболисты ответили точным ударом Эмиля Форсберга (43).

Больше в основное время зрители голов не увидели. А в компенсированное ко второму дополнительному тайму время победу украинцам принес Артем Довбик.

Отметим, что в первом дополнительном тайме был удален шведский защитник Маркус Даниэльссон (99) за фол против Артема Беседина, который покинул поле, получив травму.

Добавим, что в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины встретится с Англией 3 июля в Риме.

Евро-2020

1/8 финала

Швеция - Украина - 1:2 (1:1, 0:0)

Голы: Форсберг, 43 - Зинченко, 27, Довбик, 120+1

Швеция: Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулусевски, 69, Ярмоленко, 79, Форсберг, 85, Довбик, 120.

Удаление: Даниэльссон, 99

источник: «Советский спорт»
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