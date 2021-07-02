Алания оштрафовала Хубулова

Футбольный клуб «Алания» оштрафовал полузащитника команды Владимира Хубулова за оскорбительные высказывания в соцсети в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной.

«За нанесение репутационного ущерба клубу и некорректное поведение было решено оштрафовать Хубулова в размере трех месячных окладов. Еще раз приносим свои извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере», - говорится в сообщении Алании в Instagram.

В своем Instagram Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором туре турнира Большого шлема - Уимблдоне.