Александр Зинченко: Существует один ключ - каждый должен сыграть матч жизни

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2020 года со сборной Англии.

«Любой футболист, который находится на этой стадии турнира, прошел большой путь в карьере. Когда я завтра выйду на поле, перед глазами будет пройденный мной путь. Тренерский штаб объяснит нам, как этим футболистам противодействовать.

Чтобы перейти в следующий этап, каждый игрок нашей команды должен сыграть лучший матч в своей жизни », - цитирует Зинченко официальный сайт Украинская федерация футбола.