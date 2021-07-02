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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
02 июля 22:25
автор: Александр Бойченко

Андрей Шевченко: Посмотрим, кого лучше будут поддерживать на игре

Украина встретится со сборной Англии 3 июля в Риме.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о травмах футболистов своей команды накануне четвертьфинального матча чемпионата Европы 2020 года с Англией.

«С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, будем следить за его прогрессом. Но он не будет готовиться к дуэли с Англией.

Украина заслужила симпатии болельщиков своей преданностью этому турниру. Я надеюсь, что это сочувствие перерастет в еще большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол, у них тоже много болельщиков. Завтра на стадионе посмотрим, кто кого лучше поддержит », - цитирует слова Шевченко официальный сайт УАФ

Напомним, подопечные Гарета Саутгейта до х пор не пропустили ни одного гола на Евро-2020.

источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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