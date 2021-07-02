Владимир Петкович: В Англии Фройлеру дали бы фол, а не красную карточку

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвел итоги четвертьфинального матча со сборной Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).

«Поздравления сборной Испании. Они пытались выиграть, но победили лишь по пенальти. Я горжусь нашей командой, нашими игроками. Удаление сильно повлияло на нашу игру. Но все наши футболисты - герои этого вечера. Если бы мы вышли в полуфинал, это было бы заслуженно. Не могу жаловаться, просто снимаю шляпу перед игроками. У меня смешанные чувства. Мы показали все, на что способны. Выходим с высоко поднятой головой, игроки могут гордиться собой. Но с другой стороны, мы почти дошли до полуфинала, такое бывает нечасто. Но эмоции у меня скорее положительные.

Петкович добавил, что не видел сначала инцидента с фолом. «В Англии за это дали бы фол, красная карточка - слишком грубо», - передает слова Петковича Чемпионат.com.

Швейцария на прошлой стадии выбила действующих чемпионов Мира. Испания проходит дальше в полуфинал и встретится с победителем пары Италия - Бельгия.